G7-Gipfel in Elmau: „Ein Sieg Putins wäre ökonomisch ein unermesslicher Schaden“

Wird die Nato durch Finnland und Schweden stärker oder zieht das Bündnis mit den neuen Mitgliedern nicht auch neue Konflikte auf sich – die Drohungen Russlands gegen die Erweiterung klingen ja bedrohlich.

Die Nato wird durch Finnland und Schweden eindeutig stärker. Zunächst einmal militärisch: Finnland und Schweden verfügen über hoch qualifizierte Streitkräfte. Und sind auch in der Mentalität immer große Realisten gewesen, was Russland anbelangt. Der Stimmungswechsel in beiden Bevölkerungen hin zur Nato drückt die Wende aus, die Putin im Westen ausgelöst hat. Wir wissen jetzt alle, was auf dem Spiel steht. Die Bereitschaft, Frieden und Freiheit als politische Ordnungsprinzipien in Europa zu verteidigen, ist stark wie nie zuvor. Auch das ist eine Stärkung des Bündnisses, die durch den Beitritt von Schweden und Finnland zum Ausdruck kommt.



Lesen Sie auch: Flammt jetzt die Euro-Krise wieder auf?