G7 und Münchner Sicherheitskonferenz Es könnte das Comeback des Westens werden

Für die Europäer ist vor allem das Bekenntnis Bidens zu internationalen Vereinbarungen wie dem UN-Klimaabkommen und zur Zusammenarbeit in internationalen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation WHO wichtig. Was sie selbst bereit sind zu tun, um ihrerseits das Vertrauen der USA zurückzugewinnen, ist noch unklar. Auch wenn Biden sich mit Forderungen an die Verbündeten noch zurückhält – die Zeit dafür wird kommen, vielleicht schon bei der Sicherheitskonferenz. „Er wird die Erwartung haben, dass Europa Amerika in wesentlichen Bereichen der Sicherheitspolitik entlastet“, sagt Konferenzleiter Wolfgang Ischinger. „Da sprechen wir in erster Linie über die militärische Lastenteilung.“