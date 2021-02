G7 und Münchner Sicherheitskonferenz Streicheleinheiten für die transatlantische Seele

Joe Biden hält sich nicht lang mit Umschweifen auf. „Amerika ist zurück. Die transatlantische Allianz ist zurück“, sagt der neue US-Präsident am Freitag gleich zu Beginn seiner Video-Ansprache bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Nach vier Jahren Donald Trump streckt er die Hand aus an die europäischen Partner, die sein Vorgänger so oft und so heftig vor den Kopf gestoßen hat. Bidens Botschaft: Die USA seien wieder da, als verlässlicher Partner, als Verfechter internationaler Zusammenarbeit. Das verkündet er nicht nur in Worten, sondern verpackt es auch in erste Taten. Sein Signal neuer Kooperation des Westens verbindet Biden aber zugleich mit einer harten Ansage an Russland und China.