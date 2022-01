Gasknappheit in Europa Diese LNG-Tanker sollen Europas Gasversorgung sichern

In Europa hat sich der Gaspreis in den vergangenen Monaten ungefähr verfünffacht. So liefert Russland dem „Handelsblatt“ zufolge seit einem Monat kein Erdgas mehr über die Jamal-Pipeline an die Übergabepunkte im brandenburgischen Mallnow und den belarussischen Kondratki in Richtung Europa.



