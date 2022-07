Gaskrise EU-Staaten verständigen sich auf Notfallplan zum Gassparen

Die Röhren gehören zu den wichtigsten Pipelines, über die Gas aus Russland nach Deutschland und in weitere europäische Ländern transportiert wird. Zusammen haben beide Röhren eine Kapazität von jährlich 55 Milliarden Kubikmeter. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Jahresverbrauch in Deutschland lag in den vergangenen Jahren bei rund 100 Milliarden Kubikmeter. Russland hatte in den vergangenen Wochen seine Lieferungen mit Verweis auf ein fehlendes Ersatzteil auf rund 40 Prozent reduziert. Sollte Russland dies nach der Wartung aufrechterhalten oder den Gasfluss ganz stoppen, ist die Gasversorgung in Deutschland im Winter gefährdet.