Gasvorkommen Rumänien, das Powerhouse des Ostens

Nach Einschätzung der Weltbank kann Rumänien auf See Windfarmen mit einer Gesamtkapazität von 76 Gigawatt installieren, davon 22 Gigawatt mit fest am Boden verankerten Anlagen in Tiefen von weniger als 50 Metern sowie 54 schwimmende. Zum Vergleich: Ein mittleres Atomkraftwerk wie das in Emsland hat eine Nennleistung von 1,4 Gigawatt. Die Größenordnung in Rumänien übertrifft die Absicht der deutschen Bundesregierung, die Windenergie Offshore bis zum Jahr 2045 auf 70 Gigawatt auszubauen und erscheint insbesondere wegen der Möglichkeit interessant, damit grünen Wasserstoff herzustellen.