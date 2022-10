Gasvorkommen Rumänien, das Powerhouse des Ostens

Rumäniens reiche Gasvorkommen an Land und auch vor der Schwarzmeerküste sind bekannt und einer der Gründe, warum gerade auch deutsche Unternehmen in dem südosteuropäischen Land eine Zukunft sehen. Nach den Niederlanden zählt Rumänien die zweitgrößten Ressourcen in der Europäischen Union. Seit vielen Jahren versorgt es sich zum überwiegenden Teil aus eigenen Quellen. Für die Gewinnung von Strom aus Wind- und Solarkraft gilt Rumänien ebenfalls als prädestiniert. Einer der weltweit größten Windparks mit 240 Anlagen unweit von Constanța fördert seit mehr als zehn Jahren Energie. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und dem Stop russischer Gaslieferungen nach Europa wächst der Druck auf die Regierung in Bukarest, die technisch anspruchsvoll in einer Tiefe zwischen 100 und 1700 Metern verborgenen Gasvorkommen von schätzungsweise nahezu 200 Milliarden Kubikmetern auszubeuten. Zum Vergleich: Das ist in etwa die Menge, die Russland zuletzt in einem Jahr in die EU lieferte. Nachbarstaaten wie Ungarn, Bulgarien, Serbien und Moldau könnten mitversorgt und aus der Abhängigkeit von Russland befreit werden.