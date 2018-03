Gbureks Geld-Geklimper: EZB und Bundesbank geraten in Konflikt

Schlimm genug: Der Gewinn der Deutschen Bundesbank ist im vergangenen Jahr auf 643 Millionen Euro zusammengeschrumpft, ein Rückgang um fast 71 Prozent verglichen mit dem Vorjahr und um fast 90 Prozent verglichen mit dem Rekordjahr 2008. Und das, obwohl der Zinsertrag netto um über 33 Prozent gestiegen ist. Aber was noch schwerer wiegt: Der Abwärtstrend der Gewinnkurve ist offensichtlich nicht mehr aufzuhalten, Ergebnis eines aus „Finanzoperationen, Abschreibungen und Risikovorsorge“ bestehenden hohen Negativpostens, der sich nicht mal eben ins Positive drehen lässt. Ein Blick in die Bundesbank-Bilanz lässt da kaum Hoffnung aufkommen, besteht ihr mit Abstand größter Posten auf der Aktivseite doch in den zurzeit heiß diskutierten, 2011 um gut 42 Prozent gegenüber 2010 gestiegenen Target2-Salden. Zum Vergleich: Deren rechnerischer Wert macht inzwischen fast das Zweieinhalbfache des Bundesbank-Goldes aus. Ihr steiler Anstieg von der Nulllinie begann erst 2007, hat also mit der damals einsetzenden internationalen Finanzkrise zu tun. Und weil deren Ende längst nicht abzusehen ist, werden wir uns wohl noch lange mit Target2 beschäftigen müssen.