Geburtenrate Abstieg eines Vorbilds: Warum die Französinnen immer weniger Kinder bekommen

Jetzt ist in Frankreich eine erregte Debatte entbrannt, wer Schuld trägt an der Baby-Flaute. Viele sehen die wirtschaftliche Unsicherheit als Grund: Die französische Familienvereinigung Unaf hat in einer Umfrage herausgefunden, dass jeder Dritte, der keine Kinder will, die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage verantwortlich macht. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Eltern, die eigentlich mehr Kinder wollten, sich nun aber zurückhalten.