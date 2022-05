Gedeckelte Energiepreise Ist Großbritannien wirklich so ein abschreckendes Beispiel?

Doch andere Umstände haben die Energiepreise in Großbritannien bereits im vergangenen Jahr massiv in die Höhe getrieben: So erzeugt der Energiesektor des Landes mehr als die Hälfte des Stroms mit Gaskraftwerken. Die Nachfrage nach Gas stieg im vergangenen Jahr zusätzlich an, weil wegen eines ungewohnt windarmen Sommers die Produktion von Windenergie geringer ausfiel als erwartet. Mehrere Atomkraftwerke des Landes gingen über den Sommer aufgrund von Problemen außerplanmäßig vom Netz. Im Herbst 2021 hat ein Brand in einem britischen Stromverteilzentrum den Betrieb einer Stromleitung aus Frankreich zeitweise lahmgelegt – was die Preise zusätzlich in die Höhe getrieben hat.