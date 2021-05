Gefahr eines Präzedenzfalls „Belarus wird zu einem Nordkorea mitten in Europa“

Lukaschenko wollte einen Mann festsetzen, den er als persönlichen Feind empfindet. Dafür schreckte er nicht davor zurück, ein Flugzeug, das zwischen zwei EU-Hauptstädten unterwegs war, in die belarussische Hauptstadt umzuleiten und die Passagiere wie Geiseln zu behandeln. Lukaschenko ging es nicht nur darum, den in Litauen im Exil lebenden Blogger und Aktivisten Roman Protasewitsch festzusetzen. Er wollte auch ein Signal an alle Oppositionellen im Ausland senden. „Ihr könnt Euch nirgendwo sicher fühlen, ist die Botschaft, die Lukaschenko überbringt“, sagt Jörg Forbrig von der Denkfabrik German Marshall Fund of the United States. Der Osteuropa-Experte hält eine harte Reaktion der EU für wichtig, weil andernfalls Autokraten wie Recep Tayyip Erdogan in der Türkei oder Wladimir Putin das Vorgehen kopieren könnten und ebenfalls Personen in ihrem Luftraum abfangen.