Gegenangriffe EU mahnt Israel – doch ist sich uneins

Dies wird allerdings von etlichen EU-Partnern anders gesehen und kann auch aus dem Text für die Abschlusserklärung herausgelesen werden. Dort wird zwar nachdrücklich das Recht Israels betont, sich zu verteidigen - allerdings mit der Einschränkung, dass dies „im Einklang mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht“ geschieht. Demnach ist es der Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde zwar eine „besonders beklagenswerte Grausamkeit“, aber kein Entschuldigung, die Strom- und Wasserversorgung des Gazastreifens zu kappen.



Deutlich wird die zunehmende Kritik an der Gegenoffensive Israels auch mit der geplanten Zusage der EU, eng mit den Partnern in der Region zusammenarbeiten, um auch den Zugang zu Treibstoff zu erleichtern. Sie stellt sich damit klar gegen die israelische Regierung, die aus Angst vor Missbrauch bislang nicht zulassen will, dass der Gazastreifen weiter mit Treibstoff beliefert wird. In der geplanten EU-Erklärung heißt es dazu, die EU werde sicherstellen, dass diese Hilfe nicht von terroristischen Organisationen missbraucht werde.