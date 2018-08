„Gegenbuchungen“ oder „Überziehungskredit“? Darum streiten Ökonomen über Target-Salden

Die Geschäftsbanken in der Eurozone haben keine Konten bei der EZB, sondern bei ihren nationalen Notenbanken. Auf diesen Konten halten sie Zentralbankgeld als Mindestreserve oder Überschussliquidität. Überweist ein Bürger oder ein Unternehmen Geld von einem Euroland in ein anderes, löst das entsprechende Buchungen und Gegenbuchungen auf den Zentralbankkonten der Finanzinstitute und damit in den Bilanzen der Notenbanken aus.