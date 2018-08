„Gegenbuchungen“ oder „Überziehungskredit“? Darum streiten Ökonomen über Target-Salden

Dagegen stellen nach Ansicht von Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die Target-Salden keine Gefahr, sondern eine Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren der Währungsunion dar. „Das Target-System hat es deutschen Banken möglich gemacht, knapp 500 Milliarden Euro aus anderen Euroländern seit 2008 abzuziehen, ohne dabei Verluste zu machen. Wir machen uns nicht bewusst, dass wir Deutschen die Profiteure sind.“, sagt Fratzscher. Ohnehin erlebte Deutschland im Falle eines Euroaustritts eine massive Krise, da die Arbeitslosigkeit stiege und die Einkommen sänken. Daher wären in diesem Fall „die Target-Forderungen wirklich die letzte Sorge, die ich hätte“, so Fratzscher in einem kürzlichen ausgestrahlten Fernsehbeitrag.