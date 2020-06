Die Kapitalmärkte reagieren darauf wenig, das britische Pfund ist wie immer Hauptbarometer. Aktuell dominiert die pandemiebedingte Wirtschaftskrise, die ihresgleichen seit Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts nicht gesehen hat, und eine völlig beispiellose Kombination aus geld- und fiskalpolitischen Stimulus. Die Kapitalmärkte befinden sich derzeit in einer – temporären – Phase der Selbstgefälligkeit: So selbstverständlich die Überzeugung, dass die Politik es schon richten wird, insbesondere die Notenbanken, so selbstverständlich wird eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen erwartet.



Die institutionellen Eckpunkte sind in der jetzigen Phase ganz andere: Das „Future Relationship Agreement“ muss nicht nur in einer eilends zusammengestellten Konferenz der Regierungschefs und beim Europäischen Parlament durchgewunken werden, sondern es müssen auch alle beteiligten derzeitigen Mitgliedsstaaten der EU zustimmen. Dieser Prozess kostet Zeit. Es ist nicht zu erwarten, dass alle Mitgliedsländer ihre jeweiligen Parlamente zum Durchwinken anhalten werden. Damit muss der Rahmen im dritten Quartal gesetzt sein, wenn es nicht in die Verlängerung geht. Bis dahin ist ein umfängliches Freihandelsabkommen nahezu unmöglich, bestenfalls geht die Entwicklung in Richtung einer abgespeckten Vereinbarung. Schlechtestenfalls aber droht der EU27 und UK ab Januar 2021 einen Handelsvereinbarung auf Basis der WTO-Regeln. Hält der derzeitige Verhandlungsstillstand also an, gerät der Kurs des britischen Pfundes sehr wahrscheinlich unter Druck.