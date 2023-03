Geldpolitik Das Zins-Dilemma der EZB wird immer größer

Der Ökonom Paul De Grauwe von der renommierten London School of Economics beklagt, dass die EZB die Banken durch die Anhebung des Einlagensatzes subventioniere. Nach Berechnungen von Nils Sonnenberg vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel fließen in diesem Jahr Zinszahlungen der EZB von 100 Milliarden Euro an die Banken, davon 34 Milliarden Euro an deutsche Banken. Und je höher die Zinsen steigen, desto höher fallen die Zahlungen aus.