Geldpolitik Der gefährliche neue Plan der EZB für die Geldpolitik

Einiges deutet darauf hin, dass die EZB künftig neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen kaufen und halten will. So heißt es in der Pressemitteilung, die Notenbank wolle künftig auch ihr Sekundärziel, „nämlich die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union unterstützen – insbesondere den Übergang zu einer grünen Wirtschaft“. Daher sollen „klimabezogene Aspekte in die strukturellen geldpolitischen Geschäfte einbezogen werden“. Im Klartext heißt das: Die EZB will in der Klimapolitik kräftig mitmischen, etwa indem sie bevorzugt Anleihen von klimapolitisch korrekt agierenden Unternehmen kauft, obwohl dies nicht ihre originäre Aufgabe ist. Damit steigt die Gefahr, dass ihr eigentliches Mandat, die Sicherung der Preisstabilität, auf der Strecke bleibt.