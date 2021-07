Geldpolitik Die EZB darf nur in Grenzen grün sein

Die EZB muss im Auge behalten, was machbar ist. Wenn sie den Rahmen für grüne Sicherheiten ausweitet und bei den Haircuts Klimaaspekte miteinbezieht, wären das gut dosierbare und marktnahe Steuerungsinstrumente. Will sie deutlich darüber hinausgehen, dürfte sie rasch an die Grenzen ihres Mandats stoßen.



Mehr zum Thema: Negativzinsen greifen immer weiter um sich. Die neue EZB-Strategie, die heute konkretisiert wird, dürfte den Trend befeuern. Doch Sparer sind nicht machtlos – mit den richtigen Alternativen.