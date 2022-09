Geldpolitik: Die EZB droht den Kampf gegen die Inflation zu verlieren

So erwarten die Verbraucher nach einer von der EZB veröffentlichten Umfrage, dass die Inflation in drei Jahren noch immer über drei Prozent liegen wird. Setzt man den langfristigen Wachstumstrend der Eurozone mit etwa einem Prozent an, errechnet sich als Summe aus Inflationserwartungen und Wachstumstrend ein neutraler Zins von vier Prozent. Die EZB müsste die Leitzinsen also deutlich über vier Prozent anheben, um die Inflation durch eine restriktive Geldpolitik zu besiegen.



Äußerungen des griechischen Notenbankpräsidenten Giannis Stournaras lassen Zweifel daran aufkommen, dass sie den Willen dazu hat. So brachte Stournaras jüngst für den Fall einer Rezession Zinssenkungen ins Spiel. Die Vertreter aus den übrigen Südländern, deren Solvabilität an der Persistenz niedriger Realzinsen hängt, dürften Stournaras im Fall einer weiteren Verschlechterung der Konjunktur unterstützen und mit ihrer Mehrheit im EZB-Rat einen konsequenten Straffungskurs, wie er Schnabel vorschwebt, verhindern.