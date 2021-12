Geldpolitik Die geldpolitische Geisterfahrt der EZB geht weiter

Was für eine Woche! Selten hat es so viele und wichtige Entscheidungen von Zentralbanken in nur einer Woche gegeben wie in dieser. Erst beschließt die US-Notenbank Fed vor dem Hintergrund rasant steigender Inflationsraten schneller aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen. Dann erhöht die Zentralbank von Norwegen wegen steigender Inflationsraten den Leitzins, anschließend folgt ihr die Bank von England. Wer erwartet hat, dass nun auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Zeichen der Zeit erkannt hat und die geldpolitischen Zügel strafft, der hat sich jedoch getäuscht.