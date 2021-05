Geldpolitik Können die Zentralbanken die Inflation überhaupt noch stoppen?

Damit stellt sich die Frage: Können und wollen die Zentralbanken rechtzeitig auf die Bremse treten, bevor die anziehenden Teuerungsraten die Inflationserwartungen aus ihrer Verankerung reißen und eine Lohn-Preis-Spirale auslösen?



In den USA will die Fed unter ihrem Chef Jerome Powell die Wirtschaft heiß laufen lassen, damit auch Menschen aus Problemgruppen Chancen auf einen Job haben. Dabei nimmt die Fed Inflationsraten von über zwei Prozent in Kauf, strebt diese sogar an. So sieht ihre neue geldpolitische Strategie vor, dass die Inflation im Durchschnitt mehrerer Jahre bei zwei Prozent liegen soll. In den vergangenen Jahren hatte sie diese Marke häufig unterschritten.