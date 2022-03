Geldpolitik Madame Lagarde, so wird das nichts mit dem Kampf gegen die Inflation!

In den vergangenen Jahren hat es viele Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) gegeben, auf denen wichtige Entscheidungen anstanden. Doch selten steckten die Notenbanker dabei so tief im Dilemma wie bei ihrer Zusammenkunft am Donnerstag. Der Krieg in der Ukraine macht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unkalkulierbar. Seine preistreibenden und zugleich konjunkturdämpfenden Folgen zwingen die EZB, Farbe zu bekennen. Wie hält sie es mit der Stabilität des Preisniveaus in außerordentlichen Zeiten wie diesen? Folgt sie ihrem Mandat, das Preisniveau stabil zu halten oder lässt sie aus Rücksicht auf die Konjunktur und die Interessen hochverschuldeter Regierungen die Inflation laufen?