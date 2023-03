Gemeinsamer Waffeneinkauf in der EU „Wir brauchen konkrete Verträge, die mit echtem Geld unterlegt sind“

Wo sehen Sie die europäische Verteidigungsindustrie in fünf bis zehn Jahren?

Ich glaube, dass die Europäische Union sowohl in der Rüstungsproduktion als auch in der Handlungsfähigkeit autonomer werden muss. Europa wird unweigerlich mit Herausforderungen in Afrika, zum Beispiel in der Sahelzone, oder im Nahen Osten konfrontiert werden. Im Moment konzentrieren wir uns alle auf die Ukraine. Aber in Zukunft werden wir mehr Ressourcen benötigen, auch um zur Stabilisierung unseres Hinterhofs beizutragen, in Regionen, in denen sich die Nato oder die USA nicht mehr strategisch engagieren und somit keine Unterstützung für EU-Operationen leisten. Und wir sehen bereits eine Kombination von Faktoren: Die Auswirkungen des Klimawandels, Terrorismus, Extremismus, die Kriege um Ressourcen, gescheiterte Staaten, Migrationsdruck. Europa muss daher mehr in seine eigene Verteidigung investieren.



