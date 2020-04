Gemeinschaftshaftung Darum würden Coronabonds nichts nützen

Also entschied sich die EZB am 18. März zu einem 750 Milliarden Euro Anleihenkaufprogramm, das nicht einmal mehr unter den geldpolitischen Maßnahmen auf ihrer Webseite geführt wird und erkenntlich nichts mehr mit der Verteidigung der Preisstabilität zu tun hat. Es geht um Italien und die Bannung der Gefahr, dass durch die sprunghafte Verteuerung der italienischen Staatsanleihen das Land faktisch den Zugang zu den Kapitalmärkten verlieren würde. Und es geht um seine Anleihen, die ein „Downgrading“ der Bonität erhielten und somit auch von den Banken nicht mehr gekauft werden könnten, sondern verkauft werden müssen. Dies hätte eine Kaskade von Zusammenbrüchen bei italienischen Finanzinstituten und in deren Folge des gesamten Landes mit sich gebracht. Also sah sich die EZB berechtigt, gegen den Wortlaut des EZB-Mandats Euro- und Italienrettungspolitik antizipativ zu betreiben.