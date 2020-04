Gemeinschaftshaftung Darum würden Coronabonds nichts nützen

Diese Gemeinschaftshaftung könnte nun offen durch den Vorschlag der Herren Bofinger, Dullien, Hüther und Felbermayer Realität werden. Gott sei Dank hat ihr Vorschlag nicht übersehen, dass der ESM für derartige Anleihen weder ein Mandat hat, noch die Zustimmung der Parlamente in den Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland bekommen würde. Wenn der ESM gleichwohl einen Arbeitsauftrag erhalten sollte, derartige Anleihen für die Europäische Union vorzubereiten, so dürften sich die Steuerzahler in der europäischen Union keine Illusionen über die Wirkungen machen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der durch staatliches Unterlassen ausgelösten Coronakrise wären auch Gemeinschaftsanleihen kaum geeignet, die virusbedingte Lahmlegung der Volkswirtschaften zu beenden. Länder, die vom Virus besonders gebeutelt werden wie gegenwärtig Italien und Spanien könnten sich jederzeit auf Art. 122 AEUV berufen und aus dem Budget der EU jene Finanzmittel verlangen, die sie zur Überwindung der Krise benötigen.