 Generalsekretärin des Schiedsgerichts ICSID: „Wir haben Riesenschritte zu mehr Transparenz gemacht“

Wie intransparent sind Sie? EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnet ICSID und andere Streitschlichtungsinstitutionen als „Geheimgerichte“.

Es stimmt nicht mehr, dass wir intransparent sind. In der Anfangszeit in den 60er Jahren hatte schlicht niemand an Transparenz gedacht. Im Gegenteil, in einem geschäftlichen Umfeld wurde Vertraulichkeit damals eher als Vorteil angesehen. Aber seit 2006 haben wir Riesenschritte zu mehr Transparenz gemacht. Drittparteien können an den Verfahren teilnehmen, öffentliche Anhörungen sind möglich, immer mehr Dokumente sind zugänglich.