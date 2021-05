Geplatztes EU-Rahmenabkommen mit der Schweiz „Wir sind ein Land, das seine Nationalstaatlichkeit hochhält“

Wie steht denn die Wirtschaft in der Schweiz zu diesem abrupten Abbruch der Gespräche mit der EU?

Die Schweizer Wirtschaft ist unterschiedlich stark betroffen. Die Binnenwirtschaft betreffen die Entwicklungen eher indirekt. Stark exportorientierte Unternehmen – und auch die Zulieferer der Exportindustrie – sind aber natürlich besorgt und wünschen sich eine Fortsetzung des bilateralen Verhältnisses mit der EU. Es wird aber nicht einen sofortigen Abbruch geben, sondern eine stetige Erosion der bilateralen Verträge. Und hier gilt es Wege zu finden, um diesen Effekt aufzufangen.



Was machen die exportorientierten Unternehmen, wenn diese Erosion zu Einschränkungen beim Handel führt? Teilweise ist das ja schon der Fall.

Die europäischen Handelspartner reagieren sehr sensibel auf Unsicherheit, wie das jedes Unternehmen tut. Da muss die Schweiz schon sehr vorsichtig sein. Wir haben im Zusammenhang mit der Coronakrise gesehen, was Unterbrechungen in den Lieferketten bedeuten. Diese Verwerfungen sind nicht zu unterschätzen. Unsere Unternehmen werden sich in der einen oder anderen Form anpassen. Viele Schweizer Firmen haben Niederlassungen oder Partner in der EU und können über diese Strukturen die entsprechenden Anforderungen auch anders erfüllen. Der Verlierer wäre dabei möglicherweise der Arbeits- und Werkplatz Schweiz, nicht so sehr die Unternehmen. Wenn Investitionen anstehen, wird sich die Frage stellen, ob die in der Schweiz oder anderswo erfolgen. Das sehe ich eigentlich als das größere Thema an.