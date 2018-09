Gerard Collomb Frankreichs Innenminister will Regierung verlassen

Collombs Abschied ist nicht der erste in der Regierung unter Macron. Vor wenigen Wochen trat Umweltminister Nicolas Hulot zurück und verband dies mit öffentlicher Kritik an der Umweltpolitik des Präsidenten. Sportministerin Laura Flessel nahm Anfang des Monats aus persönlichen Gründen ihren Hut. Am Wochenende kündigte zudem ein hochrangiges Mitglied von „En Marche“ seinen Rücktritt an.