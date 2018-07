Geschäftsaussichten Nahender Brexit macht britische Firmen zunehmend skeptisch

Zuletzt in der vergangenen Woche hatte die EU von der britischen Regierung noch einmal „realistische und praktikable Vorschläge“ für einen geordneten Austritt im kommenden März angemahnt. Zur Zeit gebe es keinen „substanziellen Fortschritt“ in den wichtigsten Brexit-Fragen, insbesondere dem Status der irisch-nordirischen Grenze, erklärten die 27 Staats- und Regierungschefs zum Abschluss ihres zweitägigen Gipfeltreffens am Freitag in Brüssel. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte vor Journalisten, es liege noch viel Arbeit vor den Unterhändlern, „und schwierige Aufgaben sind noch ungelöst“. An London gerichtet fügte er hinzu: „Das ist der letzte Aufruf, die Karten auf den Tisch zu legen.“