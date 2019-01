Gescheitertes Brexit-Votum Ein Land schreibt sich ab

Zweifel an den Erfolgsaussichten sind angebracht, denn der Regierungschefin mangelt es an Geschmeidigkeit und Überredungskunst, um einen solchen überparteilichen Konsens zu schmieden. Im persönlichen Umgang unnahbar und gehemmt, zeichnet sich ihr Führungsstil bisher vor allem durch Pflichtbewusstsein und Sturheit aus. Sie hört nicht zu; es fehlt ihr an den richtigen politischen Antennen.



Deshalb ist ihre Bilanz verheerend: Sie hat mehrere Minister eingebüßt, 2017 unnötigerweise Neuwahlen anberaumt und als Folge ihre Parlamentsmehrheit verloren. Außerdem erwies es sich als verfehltes Kalkül, in den Verhandlungen mit der EU auf die Unterstützung deutscher Automobillobbyisten zu setzen, und gleichzeitig der weiteren Mitgliedschaft im Binnenmarkt und der Zollunion vorschnell eine Absage zu erteilen. Die Briten haben die EU falsch eingeschätzt, May hat bei ihren Landsleuten unrealistische Erwartungen geweckt und die Brexitiers nicht in ihre Schranken verwiesen. Auch deshalb steht May nun vor einem Scherbenhaufen.