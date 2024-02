Gesprengte Ostsee-Pipeline Zu dicht an der Wahrheit? Schweden gibt Ermittlung zu Nord Stream auf

Schon kurz nach den Anschlägen hatte die Staatsanwaltschaft in Stockholm umfangreiche Taucharbeiten an den beschädigten Pipelines durchführen lassen. Dabei wurden an den zerstörten Röhren Sprengstoffreste gefunden, was unmittelbar auf einen Sabotageakt hinwies. Die zunächst geäußerte Theorie, dass Russland die eigene Pipeline gesprengt habe, wurde rasch in Zweifel gezogen. Unter anderem deshalb, weil der russische Staatskonzern Gazprom als Miteigentümer der Pipeline deren millionenteure Reparatur plante und deshalb bereits beim Auswärtigen Amt in Berlin eine entsprechende Voranfrage gestellt hatte.