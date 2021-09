„Ghostwriter“-Kampagne: EU wirft Russland gezielte Cyberangriffe vor

Am Ende der Erklärung wird Russland zudem indirekt mit neuen Sanktionen gedroht. „Die Europäische Union wird sich in den kommenden Sitzungen erneut mit dem Thema befassen und weitere Schritte in Betracht ziehen“, heißt es in dem Text.



