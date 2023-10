Giorgia Meloni: Die Angst vor Italien ist zurück

Italien droht Europa einmal mehr in den Abgrund zu reißen. Carlo Cottarelli, früherer IWF-Ökonom und heute Professor an der renommierten Università Cattolica in Mailand, ist der Meinung, es wäre besser gewesen, Rom wäre „angesichts der Schulden vorsichtiger bei den Ausgaben gewesen“. Die Financial Times ist in Alarmstimmung und sieht einmal mehr Italiens Glaubwürdigkeit unterminiert. Für den mehrmaligen früheren Finanzminister Giulio Tremonti (unter Berlusconi) besteht das Problem nicht im Spread, „sondern in der Monster-Verschuldung“.