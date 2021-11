Global Governance Endlich in Sicht: Das Ende der neoliberalen Ära!

Zur Erinnerung: Der „Washingtoner Konsens“ legte fast ein halbes Jahrhundert lang die Spielregeln für die Weltwirtschaft fest. Der Begriff kam 1989 in Mode, also just in dem Jahr, in dem der Kapitalismus westlichen Stils seine globale Reichweite konsolidierte. Er bezeichnet eine Palette fiskal-, steuer- und handelspolitischer Grundsätze, die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank propagiert wurden - und entwickelte sich zu einem Slogan für die neoliberale Globalisierung. Man verordnete Ländern, die in Krisen geraten waren, Haushaltskürzungen und Währungsabwertungen - und geriet damit selbst bei leitenden Akteuren der zentralen Institutionen in Misskredit, weil die Maßnahmen die Ungleichheit verschärften und die Unterordnung des globalen Südens gegenüber dem Norden verfestigten.