Nun sehen wir ähnliche Bilder aus Norditalien. Damit der Virus nicht die Millionenmetropole Mailand erreicht, haben die italienischen Behörden ganze Ortschaften in der Lombardei abgeriegelt. Italien ist das einzige europäische Land, in dem es zahlreiche Erkrankte gibt: von drei Infizierten am vergangenen Freitag auf rund 230 Erkrankte am Montag. Die Behörden sind ratlos, wer der so genannte „Patient Zero“ ist, durch den so viele Menschen erkrankt sind. Der Karneval in Venedig ist abgesagt, Schulen bleiben geschlossen, es finden keine Sportveranstaltungen statt.