Brexit: Die Briten müssen sich gegen Theresa May stellen

Wenn es um den Handel geht, wird es nicht besser. May wird hoffentlich zur Kenntnis genommen haben, dass die Volksrepublik China Unternehmen, von der Reise- bis zur Automobilbranche, gezwungen hat und weiter unter Druck setzt, Taiwan aus der Länderauswahl ihrer Webseiten zu nehmen. Das eigenständige Inselland vor der Küste wird von China als Eigentum betrachtet und kämpft den biblischen Kampf Davids gegen Goliath. Taiwan braucht Unterstützer, nicht wohlfeile Kapitalsten, die die eigene Moral und die Werte des christlichen Abendlands über Bord werfen. Und all das nur um einem Diktatoren im fernen Osten, der die Schlüssel zum chinesischen Markt in den Händen hält, zu gefallen? Möchte Theresa May wirklich die Spitzen ihrer Wirtschaft vor Peking im Staub kriechen sehen? So wie es jüngst die Deutschen ertragen mussten, als sich Daimler-CEO Dieter Zetsche für ein Zitat des Dalai Lama in einer Werbung des Konzerns maximal devot selbst erniedrigend entschuldigt hat? All das hat Großbritannien nicht verdient.