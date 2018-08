Görlachs Gedanken: Ein echter Populist ist heute Regionalist

Dass man mit diesem neuen, abgrenzenden Regionalismus Erfolg haben kann, haben die Populisten in Katalonien gezeigt: Mit der Annahme, Katalonien sei eine erwählte Region, die den „Nachbarn“ Spanien nicht brauche, zogen die Separatisten im vergangenen Jahr in ein Unabhängigkeitsreferendum. Die autonome Region Katalonien hat sich damit ins Aus katapultiert, denn sie wird keineswegs von einem übermächtigen Spanien unterdrückt, wie der Chef der Bewegung, Charles Puigdemont, stets behauptete, sondern ist per Verfassung, die alle Regionen unterzeichnet haben, mit Spanien als Teil Spaniens verbunden. Genauso verhält es sich in Italien, wo der Norden und der Süden gleiche Teile des einen Staates Italien sind. Ähnliches haben wir in Deutschland gesehen, als eine regionale Splitterpartei, die CSU in Bayern, das eigene Profilierungsinteresse über das der Bundesrepublik Deutschland gestellt und damit den Regierungsbruch riskiert hat. Ein echter Populist ist heute Regionalist, wie es Horst Seehofer, Charles Puigdemont und Matteo Salvini sind.