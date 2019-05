Und was unumschränkte Macht-Fantasien betrifft, sei an den Alexis de Tocqueville zugeschriebenen Ausspruch erinnert: „Nur Gott kann ohne Gefahr allmächtig sein“. Der Autor von „Demokratie in Amerika“ und französische Aristokrat, der den Übergang vom Gottesgnadentum in die Demokratie in Frankreich und die Entstehung der Demokratie in Amerika beobachtete und kommentierte, irrte und irrt hier nicht:



Präsident Xi hat viele Gegner, gleiches gilt für Erdogan in der Türkei. Die Allmachtsallüre, die sie geben, sind Simulation. Es ist daher entscheidend, dass die freie und demokratische Welt Zeichen sendet an die Opposition in diesen Ländern und kräftig unterstützt. Ein solches Engagement zeigt, dass man zwischen der Führung des Landes und den Menschen drinnen sehr wohl unterscheiden kann. Denn die Ablehnung Erdogans bedeutet nicht, dass die Türkei oder die Türken damit zugleich abgelehnt würden. Gleiches gilt für China. Denn die Bevölkerung ist der Souverän der Demokratie. In einer Demokratie gibt es deshalb nur Regierende, keine Herrschenden. Erdogans Tage im Amt dürften gezählt sein.