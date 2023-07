Green Deal: „Es geht um zwanzig Prozent der Fläche der Europäischen Union“

Wiederherstellen klingt sehr technisch. Was verbirgt sich da hinter?

Einfach gesagt: Diese Flächen gehören jemanden und werden bereits genutzt, zum Beispiel durch die Land- und Forstwirtschaft oder von Produzenten erneuerbarer Energie. Das Gesetz verlangt nun eine Anpassung, wie wir dieses Land nutzen. Da kommt es darauf an, wie scharf die Regeln formuliert sind, wie ihre Einhaltung kommuniziert und finanziell entgolten werden. Wenn man Biodiversität wieder herstellen will, ist das in den intensiven Produktionsbereichen, insbesondere im Wein- und Obstbau, am schwierigsten.