Green Deal Sagt den Wählern endlich, dass die Energiepreise dramatisch steigen werden!

Aktuell explodieren die Energiepreise, noch bevor die grüne Wende überhaupt richtig begonnen hat. Die Gasvorräte in der EU sind gering, und die Nachricht, dass Frankreich zwei Atomkraftwerke herunterfahren muss, ließ den Preis für Stromlieferungen nach Deutschland im kommenden Jahr in einem Satz um zehn Prozent springen. Die Staats- und Regierungschefs lagen beim jüngsten EU-Gipfel am Donnerstag beim Thema Energiepreise so weit auseinander, dass sie sich nicht einmal auf eine gemeinsame Formulierung einigen konnten.