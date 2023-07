Green Deal Warum Greta Thunberg in Straßburg protestiert

Für den Ablauf nach der Abstimmung im Europäischen Parlament kursieren mehrere Szenarien: Nehmen die Abgeordneten das Gesetz an, geht es im nächsten Schritt in die gemeinsamen Verhandlungen mit der Kommission und dem EU-Rat. Unklar ist, was passiert, wenn die Abgeordneten das Gesetz ablehnen, da die Geschäftsordnung des Parlaments an diesem Punkt nicht eindeutig ist. Entweder bedeutet die Ablehnung das Ende des Gesetzes. Oder das Parlament muss ohne Position in die Verhandlungen gehen. Ein viertes Szenario, die Zurückweisung des Gesetzes an die Kommission, hat Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans bereits ausgeschlossen.



