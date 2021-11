Grenzstreit EU-Außenminister beschließen neue Maßnahmen gegen Belarus

Nach Angaben von Diplomaten sollen mit dem neuem Sanktionsinstrument in einem ersten Schritt etwa 30 Personen und Unternehmen ins Visier genommen werden. Neben Belavia sollen darunter auch Reiseveranstalter und an der Schleusung beteiligte Mitglieder des Regierungsapparats in Belarus sein. Das „Paket“ werde in den kommenden Tagen fertiggestellt, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Abend in einer Pressekonferenz.