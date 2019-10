Gretchenfrage Backstop „Extrem naiv zu glauben, dass eine Sonderwirtschaftszone irgendetwas löst“

Damit hat Theresa May dem Druck der nordirischen Unionisten von der DUP-Partei nachgegeben, auf deren Stimmen sie im Parlament angewiesen war.

Meiner Meinung nach hat die DUP die Frage einer Zollgrenze in der Irischen See als Waffe benutzt. Denn schon heute weicht Nordirland regulatorisch vom Rest des Vereinigten Königreichs ab, und das in vielfacher Weise. Etwa in der Sozialpolitik oder beim Transport von Nutztieren zwischen Großbritannien und Nordirland. Die DUP hat den gesamten Brexit-Prozess in Geiselhaft genommen.