Griechenland: „Fast 25 Prozent sind Zombie-Unternehmen“

Dabei herrscht Aufbruchsstimmung in Griechenland: Zehn Jahre nach der Krise zieht die Wirtschaft wieder an, in diesem Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt laut Prognose um 2,2 Prozent wachsen. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Und am Wochenende haben die Griechen die linksradikale Regierung von Alexis Tsipras abgewählt. 39,9 Prozent der Stimmen gingen an die Konservative Partei Nea Dimokratia (ND), im Parlament hat sie damit eine absolute Mehrheit. Der Parteivorsitzende Kyriakos Mitsotakis will sich am liebsten sofort vereidigen lassen.