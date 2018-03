Griechenland: Notenbank erwartet 2017 kräftiges Wirtschaftswachstum

Nach einem Mini-Wachstum in diesem Jahr dürfte Griechenlands Wirtschaft nach Ansicht der nationalen Notenbank 2017 spürbar zulegen. Das Bruttoinlandsprodukt werde um 2,5 Prozent steigen, nach einem voraussichtlichen Plus von 0,1 Prozent im zu Ende gehenden Jahr, teilten die Zentralbanker am Freitag in ihrem Monatsbericht mit. Für Schwung sorgen demnach Investitionen, Exporte und die Konsumausgaben der Verbraucher. Das Land habe Fortschritte gemacht beim Umsetzen der von den Geldgebern geforderten Reformen. "Dieser Prozess darf unter keinen Umständen gestoppt werden", erklärten die Notenbanker.