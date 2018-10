Griechenland Zufriedenheit abgestürzt wie in Kriegszeiten

Wie hat genau hat sich seit Beginn der Krise die Zufriedenheit entwickelt?

Wir sehen einen dramatischen Einbruch in der Zeit von 2015 bis 2017, verglichen mit den Anfangsjahren der Krise von 2008 bis 2010. In den anderen europäischen Ländern, die von der Krise betroffen waren, also Spanien, Portugal und Italien, beobachten wir Ähnliches. In den vergangenen Jahren zeigt sich in Griechenland dann wieder eine Erholung, was wahrscheinlich mit der Rückkehr zu Wirtschaftswachstum in den Jahren 2017 und 2018 zu tun hat und natürlich mit dem Rückgang der Arbeitslosenquote. Im World Happiness Report steht Griechenland 2018 auf Platz 79 von 156 Ländern. Der Tiefststand war 2015 mit Platz 102.