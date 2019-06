Großbritannien-Besuch Trump pöbelt sich schon mal warm

Trump, der mit seiner Frau Melania und seinen vier erwachsenen Kindern angereist ist, wird am Montag im Buckingham Palace von Königin Elisabeth II. empfangen werden, die als offizielle Gastgeberin des Staatsbesuchs fungiert. Dabei wird Trump auch Prince Harry treffen. Meghan Markle hat ihre Teilnahme bereits im Vorfeld abgesagt und die Geburt ihres Kindes vor wenigen Wochen als Grund für ihre Abwesenheit genannt. Am Abend wird zu Ehren von Trumps Besuch ein großes Staatsbankett abgehalten werden. Unter anderem Labour-Chef Jeremy Corbyn wird daran aus Protest gegen den Besuch nicht teilnehmen.



Am Dienstag dann soll es ums Geschäftliche und um die zukünftigen Beziehungen gehen: Trump wird sich am Morgen mit Premierministerin Theresa May und Wirtschaftsführern im St. James' Palace zu einem Frühstück treffen. Danach ist ein Besuch von 10 Downing Street vorgesehen, Mays Amtssitz. Eine Ansprache vor dem Parlament, die bei Staatsbesuchen oft Teil des Programms ist, wird Trump nicht halten. Der „Speaker“ der Unterhauses, John Bercow, hat bereits vor über zwei Jahren erklärt, dass er eine solche Ansprache nicht dulden werde. Am Mittwoch dann soll Trump in Portsmouth an den Feierlichkeiten zum Gedenken an den 75. Jahrestag der alliierten Invasion in der Normandie teilnehmen. Protestgruppen haben für den Dienstag eine Großdemonstration in London angekündigt.