Großbritannien-Besuch Trump pöbelt sich schon mal warm

Wer glaubte, dass sich Trump präsidentieller verhalten würde, wenn er erst einmal im Land ist, wurde enttäuscht. Kurz vor seiner Landung in London griff Trump den Bürgermeister von London, Sadiq Khan, in einer wüsten Twitter-Tirade an. Khan hat in einem Artikel am Wochenende die Regierung dafür kritisiert, eine derartig kontroverse Figur wie Trump in allen Ehren zu empfangen. Trump warf Khan daraufhin vor, er verhalte sich „töricht bösartig“ gegenüber „einem besuchenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, dem mit Abstand wichtigsten Verbündeten des Vereinigten Königreichs“. Khan sei ein „eiskalter Verlierer“ und erinnere ihn an „den sehr dummen und inkompetenten“ Bürgermeister von New York, Bill de Blasio. Khan sei nur halb so groß. Der Tweet endet mit den Worten: „Wir landen jetzt!“ Man konnte in London in diesem Augenblick beinahe hören, wie der britischen Regierung das Herz in die Hose gerutscht ist.



Doch nicht nur Trumps unberechenbare Persönlichkeit und das enorme Risiko, dass er seine Gastgeber bei seinem Besuch blamieren würde, verursachten Unbehagen. Am Wochenende sorgte der US-Botschafter in London, Woody Johnson, mit einer Reihe von Äußerungen für Verärgerung.