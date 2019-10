Großbritannien Bekommt Johnson doch noch seine Neuwahlen?

Dabei gibt es inhaltliche Überschneidungen. So sprechen sich beide Parteien prinzipiell für ein weiteres Referendum aus. Bislang vertritt Labour noch die Position, im Fall eines Wahlsieges einen neuen, weniger harten Brexit mit der EU auszuhandeln und diesen anschließend den Briten zur Abstimmung vorzulegen. Die Liberaldemokraten hätten am liebsten sofort ein zweites Referendum. Vielleicht gibt Labour-Chef Jeremy Corbyn dem Druck der zahlreichen Brexit-Gegner in seiner Partei nach und stimmt einem zweiten Referendum vor neuen Brexit-Verhandlungen zu.



Und da könnten sich die EU-Befürworter durchsetzen: In einer Umfrage erklärten kürzlich 57 Prozent der Befragten, das EU-Referendum 2016 hätte besser nie abgehalten werden sollen. Nur 29 Prozent gaben an, es sei richtig gewesen, die Briten über den Austritt aus der EU entscheiden zu lassen.