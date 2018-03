Großbritannien: Brexit verdirbt britischen Banken länger die Laune als Finanzkrise

Die Aussicht auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union drückt einer Studie zufolge nun schon länger auf die Stimmung der britischen Banken als die globale Finanzkrise. Im ersten Quartal 2017 lag das vom Lobbyverband CBI und den Wirtschaftsprüfern von PwC am Montag veröffentlichte Barometer bei minus 17 Prozent - das achte Quartal mit einer negativen Stimmung in Folge. Während der Wirtschaftskrise 2007 bis 2009 hatte der Wert sieben Quartale hintereinander im Minus gelegen, in dieser Zeit mit minus 59 Prozent aber auch sein Rekordtief erreicht.